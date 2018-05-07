Вашингтон, 7 мая, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Орбитальный телескоп «Хаббл» сфотографировал гигантское скопление галактик RXC J0032.1 + 1808 в созвездии Рыб, входящее в число 41 самых далеких звездных скоплений во Вселенной, сообщает сайт Spacetelescope.

Www.spacetelescope.org/ Скопление галактик RXC J0032.1 + 1808

Многие галактики во Вселенной являются частью более крупных сгустков материи и суперскоплений галактик, большинство из которых протягиваются на десятки миллионов световых лет с массой в сотни триллионов масс Солнца.

Скопление RXC J0032.1 + 1808 расположено настолько далеко от Земли, что его можно увидеть только благодаря гравитационным линзам, усиливающим свет в районе крупных галактик.

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В настоящее время «Хаббл» наблюдает за отдаленными объектами и получает их фотографии. По мнению ученых, эти данные помогут им изучить зарождение первых галактик, которые сформировались во Вселенной.

Напомним, ранее телескоп «Хаббл» получил изображения звезды, которая удалена от Земли на девять миллиардов световых лет. Такой удалённый объект удалось обнаружить благодаря мощной гравитационной линзе, которая усилила свет в две тысячи раз.

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