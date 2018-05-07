Ленинградская область, 7 мая, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Северо-Западный филиал Росавтодора объявил аукцион на выбор подрядчика, который должен будет до середины 2023 года содержать федеральные автотрассы на территории Ленинградской области. Стоимость госконтракта, который заключит с победителем ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», составит 5,2 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

Как сообщает 7 мая «Коммерсант», в составе единого лота аукциона — трасса М10 «Россия» в Тосненском районе, Р21 «Кола» во Всеволожском, Кировском, Волховском и Лодейнопольском, А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Тосненском и Кировском, а также А114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р21 «Кола» в Волховском, Тихвинском и Бокситогорском районах Ленинградской области.

«Госконтракт будет заключаться на пять лет — с 1 июля 2018 года до 30 июня 2023 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая, аукцион планируется провести 21 мая», — отмечает источник.

Издание обращает внимание на тот факт, что в настоящий момент обслуживанием указанных дорог занимаются сразу пять дорожных компаний, однако новый тендер включает в себя только один лот. В ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» не смогли прокомментировать, чем вызвано такое укрупнение заказа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в список получателей федеральных средств на ремонт и увеличение пропускной способности дорог в преддверии ЧМ-2018 вошла и Ленинградская область, которой выделили 200 миллионов рублей.

Напомним также, что Ленинградская область в 2018 году передаст на федеральный уровень автомобильные дороги «Магистральная» («Северное полукольцо») и «Архангельский тракт» («Лодейное поле — Вытегра»). Трасса «Северное полукольцо» вместе с «Южным полукольцом» (А-120, «бетонка») в будущем может стать второй кольцевой дорогой вокруг Санкт-Петербурга.