Киев, 7 мая, 2018, 11:17 — ИА Регнум. На Украине продолжают обсуждать резонансное заявление президента страны Петра Порошенко о том, что он «не любит деньги».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Напомним, журналист немецкого журнала Focus попросил Порошенко продолжить фразу «Я люблю деньги, потому что…», на что президент Украины ответил, что не любит их. Перевод интервью на украинский язык 6 мая опубликовало государственное информационное агентство «Укринформ».

Человек, который за время своего правления, в должности президента, вероятно, заработал на нищей Украине больше, чем все олигархи, вместе взятые, намекнул в интервью наивным немцам, что он «не любит деньги», — комментирует тезис главы государства один из ведущих политологов Украины Виктор Небоженко.

«Это что-то фрейдистское… И чем хуже живут украинцы, тем больше денег крутятся и соблазняют нашего президента. Но он борется, старается быть равнодушным к ним и «на работу идет, как на подвиг», тайно гордясь своим патологическим равнодушием к огромным деньгам, которые вьются вокруг него. Он страшно богатый, но он с презрением относится к деньгам, которые сами «идут ему в руки». Поэтому «отверженные» им сотни миллионов долларов начинают ему мстить. Рейтинг президента Порошенко стремительно падает и «догоняет» рейтинг другого президента, Ющенко», — иронизирует эксперт.

Далее Небоженко отмечает, что сейчас на Украине уже нет людей, которые бы поверили, что президент Порошенко не любит ни власть, ни деньги.

«За эти несчастные для Украины годы все иллюзии исчезли, как и вера в его слова и бесконечные обещания. Говоря с немцами о деньгах, президент Порошенко думал о своей разбухшей за эти годы власти. Теперь он не повторит ошибки предыдущего президента — неудачника Януковича и свою президентскую власть никому не отдаст, и будет защищать ее любой ценой… Основной тезис его «храброго» интервью немецким журналистам: умру, но не сдамся. И дело тут не в его огромном богатстве и властолюбии, а в смертельной опасности его антикоррупционного преследования, после того как он покинет президентский дворец», — резюмировал политолог.

Отметим, что, согласно рейтингу издания «Фокус», опубликованному в апреле, Порошенко выпал из топ-10 богатейших украинцев. В рейтинге за 2016 год он занимал 10-е место, а сейчас находится на 11-м — по подсчетам издания, состояние украинского президента за год уменьшилось с $589 млн до $542 млн. Самым богатым бизнесменом страны сейчас является Ринат Ахметов — за последний год его состояние выросло с $2,2 млрд до $3,1 млрд.

Также напомним, что Порошенко официально задекларировал 16,3 млн гривен (порядка 600 тыс. долларов) дохода за 2017 год.

«Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, составляет 16 303 874 гривен. 336 тыс. гривен из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 гривен — проценты по депозитам», — сообщала его пресс-служба.