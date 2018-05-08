Оренбург, 8 мая, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Попытка сохранить культурно-историческое наследие обернулась в Оренбурге нешуточным противостоянием. Рассказывает автор ИА REGNUM Варвара Симонова.

Снос здания

Спор между собственником объекта культурно-исторического наследия, прокуратурой и министерством культуры и внешних связей Оренбуржья идет о бывшей даче Оренбургского областного комитета КПСС. Это здание оказалось под угрозой сноса, а ведь оно признано ценной застройкой и историческим памятником. Но собственник — ООО «Статус» — выдвигает все новые оправдания, желая снести доставшийся ему шедевр советского периода.

Впереди новая историко-культурная экспертиза, которая должна подтвердить или опровергнуть статус объекта. Вообще же казус, имеющий место вокруг бывшей обкомовской дачи, — яркий, но не единственный пример той неловкой ситуации, в которую попали городские власти Оренбурга, проявив неумение распорядиться историческим наследием городской архитектуры. Объектов, представляющих историческую, культурную и туристическую ценность, на территории города уже числится около 30 единиц. А неопределенность и подвешенность «до лучших времен» их судьбы приводит к обветшанию и угрозе потери.

Читайте статью Историческое наследие как «невыносимое бремя» и другие публикации Варвары Симоновой по региональной тематике.