Красногорск, 8 мая, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Проект мусоросжигательного завода в Могутово (Наро-Фоминский район Московской области) вызывает ряд вопросов. Какие выводы можно сделать на материалах общественных слушаний и проектной документации, пишет корреспондент ИА REGNUM Игорь Мазурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Согласно буклету, завод работает на отсортированных отходах, подающихся на колосниковую решётку, — но не указано, что и от чего сортируется, также остается за кадром подходящий для переработки размер отходов. Что происходит с неперабатываемой частью мусора, также проект не проясняет.

В проектной документации обойдены вниманием имеющиеся схемы переработки мусора, отсутствует сравнительный анализ преимуществ и недостатков предлагаемого проекта. Такой подход делает проект похожим на рекламу, да и представленная на слушаниях технология процесса переработки по объёму информации не более рекламного буклета, хотя эта часть как раз требует подробного обсуждения. Непонятно, насколько обоснованы данные проекта по массам веществ в составе выбросного газа, в итоге весь проект не является законченным документом.

Чем еще подкрепляется этот вывод и что создает обоснованное подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах, читайте в статье: Мусоросжигательная авантюра: реклама вместо проекта

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