Тюмень, 7 мая, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Из-за нарушений требований пожарной безопасности в Тюмени на 156 тысяч рублей оштрафованы ТРЦ «ПА-НА-МА» (ООО «Овентал Тюмень») и главный инженер предприятия, сообщает 7 мая пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожарная безопасность в торговых центрах

«Установлено, что в ТРЦ «ПА-НА-МА» звуковые сигналы системы оповещения о пожаре не обеспечивают общий уровень звука», — говорится в сообщении.

Проверка показала, что на объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности, показывающие направления эвакуации, план эвакуации первого этажа не соответствует фактической планировке, а также в помещениях не закреплены ковровые покрытия на путях эвакуации.

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Кроме того, под лестничными маршами размещались горючие материалы, а на втором этаже торгового центра оказались захламлены пути эвакуации.

«Прокуратура Центрального округа г. Тюмени в отношении ООО «Овентал Тюмень» и его главного инженера возбудила административные дела по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)», — говорится в сообщении.

Исправление нарушений взято на контроль прокурорами.

Напомним, проверки на объектах с массовым пребыванием людей начались во многих городах России после страшного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, большинство из них — дети.