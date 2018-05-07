Киев, 7 мая, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Стоимость импортируемого газа на Украине повысилась на 12,9% в апреле 2018 года по сравнению с мартом, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, средняя таможенная стоимость импортируемого газа на Украине в апреле составила $309,91 за 1 тыс. кубометров, в марте газ стоил $274,57 за 1 тыс. кубометров. Отмечается, что данные рассчитаны исходя из периодических таможенных деклараций.

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Напомним, тема газа на Украине является достаточно острой. Так, ранее российский «Газпром» начал процедуру расторжения всех контрактов с украинским «Нафтогазом», в том числе договоренностей о транзите газа через украинскую газотранспортную систему.

Помимо этого, Международный валютный фонд (МВФ) и другие международные организации требуют, чтобы Киев повысил тарифы на газ, уравняв цены для промышленных и обычных потребителей. Это происходит на фоне продолжающегося роста долгов населения Украины за ЖКХ услуги.

Так, в марте 2018 года задолженность населения увеличилась на 4,9%, причем растут долги за отопление и газоснабжение.