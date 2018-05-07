Хух-Хото, Китай, 7 мая, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Десятки тысяч этнических монголов и туристов совершили паломничество к мавзолею известного завоевателя XIII века Чингисхану в рамках весеннего обряда, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Модест Колеров ИА REGNUM Гигантские фигуры монгольских воинов у памятника Чингисхану в Монголии

Верующие собрались у мавзолея в городе Ордосе, расположенном на севере автономного района Внутренняя Монголия, расположенной на севере Китая, чтобы помолиться и повязать хадак — ритуальный шелковый шарф.

Так называемый Цагаан Сурэг или «молочная жертва» по-монгольски означает весенний ритуал, во время которого в жертву приносят молоко белых лошадей во имя мира и процветания. В 2006 году он был внесен в список нематериального культурного наследия Китая государственной значимости.

«Слушая пение древнего панегирика и наблюдая за церемонией, я чувствую, как история, описанная в книгах, оживает», — заявил студент, этнический монгол.

Ежегодно этнические монголы проводят четыре ритуала: по одному на каждое время года у могилы Чингисхана. Весенний ритуал является самым важным из всех и длится восемь дней. Местные власти полагают, что более 100 тыс. человек посетят храм во время празднования.

Напомним, что монголы очень почитают память Чингисхана, который объединил монгольские племена, основав Монгольскую империю в XIII веке. Его внук Хубилай основал китайскую династию Юань, которая правила Поднебесной с 1271 по 1368 год.