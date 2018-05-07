Вашингтон, 7 мая, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Вашингтон вскоре может столкнуться с ограничением доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС) в связи с введенными антироссийскими санкциями, передает 7 мая RT со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Будущие риски аэрокосмического агентства связаны с невозможностью использования ракеты-носителя Antares 230, в которой установлены российские двигатели РД-181.

«Введённые конгрессом ограничения на импорт российских двигателей могут создать трудности с его запуском, который планируется осуществлять с помощью ракеты-носителя Antares 230», — говорится в докладе генерального инспектора управления NASA.

Напомним, американская компания Orbital ATK, ракеты которой используются для запуска грузов на МКС, заключила договор с российским НПО «Энергомаш» на поставку жидкостных ракетных двигателей РД-181.

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В настоящее время введенные Вашингтоном санкции не предусматривают ограничений по соглашениям, заключенным Orbital ATK для доставки грузов на МКС. Однако сделанное исключение действует до 2020 года, и, в случае его непродления, американская компания будет вынуждена прекратить использование ракет-носителей.

Добавим, поправка, позволяющая американцам покупку ракетных двигателей в России, была принята в июне 2017 года. В свою очередь российская сторона рассматривала возможность прекращения поставок ракетных двигателей в США в качестве ответной меры на санкции. Однако, как ранее сообщал вице-премьер России Дмитрий Рогозин, такого решения еще не принято.