Минск, 8 мая, 2018, 03:11 — ИА Регнум. В начале мая в Белоруссии состоялся доклад председателя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика президенту республики Александру Лукашенко. О том, какие яркие особенности жизни республики связаны с деятельностью ее спецслужб, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Мейзер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Не можешь организовать осмысленную работу — засекречивай. Можно сказать, что такой подход лучше всего характеризует деятельность белорусского КГБ, да и многих других сфер деятельности белорусского государства. Такой принцип не может не приводить не только к повсеместной коррупции, но и к провалам в планировании и исполнении планов, появляющихся как бы из ниоткуда. Вот и теперь выяснилось, что масштабный проект по строительству АЭС оказался «не встроенным в планы развития экономики» (а тогда непонятно, как он вообще мог быть начат). За этот казус поплатился министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик, уволенный, как заявил Лукашенко, «за пьянство».

Но, вероятно, не в одном пьянстве здесь дело. Белорусская экономика, выстроенная в виде «рыночного социализма», оказалась совершенно не готова к самостоятельному, без постоянной опоры на Россию, существованию. Сможет ли Минск переломить ухудшающиеся тенденции в условиях закрытости и исключительно административных методов управления?

Читайте статью Кнут вместо пряника: Лукашенко уволил главу минэнерго и другие материалы Анны Майзер о политике и экономике Белоруссии.