Москва, 7 мая, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Нападающий сборной России и хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Сергей Калинин попал в рейтинг самых завидных женихов среди российских хоккеистов. Об этом сообщает портал Starhit.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что 27-летний форвард российской сборной оказался одним из самых старших в списке 21−22-летних хоккеистов.

Помимо уроженца Омска в перечень «перспективных женихов» вошёл забросивший «золотую» шайбу на Олимпиаде в Пхёнчхане Кирилл Капризов, защитник питерского СКА Владислав Гавриков, олимпийский чемпион Артем Зуб, вратарь Игорь Шестеркин и заключивший контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич из Череповца.

Журналисты издания выяснили, что Сергей Калинин уверен — будущая жена должна быть готова постоянно поддерживать его, сопровождая на матчах.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая сборная России по хоккею одержала внушительную победу над сборной Австрии во втором матче группового этапа мирового первенства в Дании. Счет встречи — 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

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Добавим, 4 мая хоккеисты российской сборной победили национальную команду Франции. Счёт встречи, как ожидалось, стал разгромным — семь безответных шайб влетели в ворота французского голкипера Флорьяна Арди. Сегодня, 7 мая, российским хоккеистам предстоит встреча со сборной Белоруссии.

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