Ханты-Мансийск, 8 мая, 2018, 02:08 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском АО просят остановить в России внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования. Базовая идея этой программы — сделать кружки доступными для учащихся — на деле превращается в свою противоположность. В чем истинный смысл и вес сертификата на допобразование, пишет корреспондент ИА REGNUM Елена Миронова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Сертификаты внедряются в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы, пилотными регионами стали Пермский край, Астраханская, Тульская, Вологодская, Тюменская области, Якутия, Татария, Бурятия и Югра. Предполагается, что персонифицированное финансирование дополнительного образования (ПФДО) даст учащимся возможность бесплатно (за счет бюджета) посещать кружки. Каждый сертификат имеет определенный номинал, разнящийся в зависимости от региона и от города внутри региона, и им можно оплатить кружок в государственном или частном учреждении. В случае, если стоимость занятий в кружке превышает номинал сертификата, то родители оплачивают разницу сами. Для примера, в Сургуте сертификат равен 19 868 руб, в Ханты-Мансийске 35 996 руб.

Что же не устроило общественников? Они отмечают, что до ПФДО ребенок мог посещать неограниченное число кружков (были бы в них места), а сертификат ограничивает это число своим номиналом, причем на деле сертификат едва покрывает цену одного кружка.

Сертификат принимается не везде, да и само его внедрение переводит всю систему допобразования на платную основу. Раньше госучреждения давали допобразование бесплатно — а теперь по сертификату, и если раньше ребенок мог пойти и на рисование, и на гимнастику, то теперь надо выбирать. Кружок лепки стоит 30 тысяч в год, секция плавания — 33 600 в год, и без сертификата он мог идти и туда, и туда, а с сертификатом вынужден выбирать, потому что сумма его в Ханты-Мансийске 36 тысяч. В итоге образование детей ставится в прямую зависимость от дохода родителей.

«Сейчас задача руководителей проекта ПФДО — доказать, что проект якобы удачный и деньги использованы не зря. На самом деле он крайне неудачен. Плачут от него и исполнители, и родители. Только некоторые боятся это вслух признавать», — цитирует руководителя движения «Родители в защиту семьи и детства» Марию Федотову «Муксун.fm».

О чем боятся сказать чиновники в связи с внедрением ПФДО, читайте в статье: «Плачут исполнители и родители»: реформа дополнительного образования в Югре

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