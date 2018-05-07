Дакка, 7 мая, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Методы обращения властей Мьянмы с представителями народности рохинджа являются «серьезным и вопиющим нарушением международного права», заявили 6 мая в Организации исламского сотрудничества, сообщает американское агентство Associated Press.

Foreign and Commonwealth Office Народ рохинджа

С таким заявлением представители организации, подготовившей совместный документ, выступили по итогам двухдневной конференции в Бангладеш. Согласно документу, представители организации продолжат взаимодействие с ООН и другими международными организациями для решения проблемы нарушения прав человека в Мьянме.

В свою очередь, глава МИД Бангладеш — страны, которая приняла более 700 тыс. беженцев рохинджа из Мьянмы, — Абул Хасан Махмуд Али отметил, что присутствующие на встречи делегаты заявили о солидарности с его страной «перед лицом громадного потока рохинджа».

Напомним, кризис вокруг мусульман-рохинджа в Мьянме начался в августе прошлого года после нападения боевиков так называемой «Армии спасения Аракан рохинджа» на сотрудников полиции и военнослужащих армии Мьянмы в штате Ракхайн.

В результате нападения власти страны начали «антитеррористическую операцию», которая вылилась в массовые гонения против представителей этой народности. Представители ООН и правозащитники уже неоднократно называли происходящее в Мьянме «этническими чистками».