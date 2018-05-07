Берлин, 7 мая, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина назвали самым сильным в мире лидером жители трех стран — Германии, Франции и Италии, свидетельствует проведенный французской компанией IFop опрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Участникам опроса, выполненного по заказу агентства Sputnik, предлагалось ответить на один вопрос: Кого вы считаете самым сильным лидером в мире на настоящий момент?

Более трети жителей Италии, Германии и Франции поставили на первое место Путина. Такое мнение выразили 34% граждан Германии, 34% граждан Франции и 38% граждан Италии.

Такого же мнения придерживаются 26% граждан Британии и 23% граждан США. На втором месте — президент США Дональд Трамп, самым сильным лидером мира его считают 25% жителей Франции, 27% жителей Германии, 29% жителей Италии, а также 43% граждан США и 33% граждан Британии.

Замыкает тройку мировых лидеров глава Китая Си Цзиньпин: его самым сильным лидером мира считают 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% жителей США.

Канцлер Германии Ангела Меркель заняла четвертую строчку опроса (13% жителей Италии, 12% Германии, по 9% жителей Франции и Великобритании, а также 4% США).

Опрос был проведен с 22 по 27 марта 2018 года во Франции, Германии, Италии, США и Великобритании. Опрошено более 5 тыс. человек старше 18 лет.