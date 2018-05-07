Москва, 7 мая, 2018, 09:38 — ИА Регнум. ПАО «Промсвязьбанк» рассматривает возможность засекретить персональный состав правления, чтобы оградить руководство банка от международных санкций, сообщает 7 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к банку.

Человек в тени

В настоящее время банки обязаны раскрывать на своих официальных сайтах информацию о квалификации и опыте работы членов совета директоров, правления, главного бухгалтера и его заместителя, а также руководителей и бухгалтеров филиалов.

Помимо этого кредитные организации раскрывают конечных собственников, а при выпуске публичных бумаг в отчетах указывается персональный состав правления эмитента.

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Отмечается, что в настоящее время Центробанк уже разработал ряд мер, направленных на засекречивание данных о попавших под санкции лицах и о сделках, связанных с гособоронзаказом.

В конце прошлого года в закон «О банках и банковской деятельности» были внесены изменения, наделяющие правительство РФ правом «определять случаи, при которых кредитные организации вправе не осуществлять раскрытие информации», которая подлежит раскрытию в соответствии с этим законом, уточняет издание.

Однако оба источника отметили, что решение не раскрывать персональные данные управления пока не принято. В ЦБ на запрос издания не ответили, а в Промсвязьбанке от комментариев отказались.

Напомним, с 15 декабря 2017 года Банк России ввел временную администрацию по управлению ПАО «Промсвязьбанк». По данным регулятора, оздоровление кредитной организации будет осуществляться через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

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