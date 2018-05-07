Одесса, Украина, 8 мая, 2018, 01:43 — ИА Регнум. Призыв руководителя одесского отделения «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Татьяны Сойкиной «очистить Одессу и Украину от ж*дов» весьма показателен для текущей внутриполитической ситуации в стране. Как украинские олигархи и западные политики выпестовали нацистов и чем это неминуемо обернется, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

RADAK1 Одесса. 2 мая 2014

Спущенный с цепи для свержения законной власти украинский нацизм не желает возвращаться обратно: такого навыка у него нет, зато он обучен воевать и вооружен, и в таком состоянии он будет двигаться дальше, пока не разрушится вместе с породившим его режимом. Точкой невозврата стало 2 мая 2014 года, когда нацисты сожгли 48 человек за их политические взгляды, и несмотря на то, что все убийцы видны на видео, и что заказчики и организаторы известны (это спикер парламента Парубий и глава МВД Аваков), настоящего расследования нет. Мировое же сообщество молчит, как соучастник убийства. Теперь по Одессе в четвертую годовщину того события марширует колонна нацистов, призывающая к «очистке от ж*дов», и правоохранители помогают этой акции так же, как чуть раньше в этот же день мешали акции памяти жертв 2 мая 2014 года.

Установившейся после того убийства режим, замешанный на олигархах, нацистах, гражданской войне и политической цензуре, оккупировал Украину, только внутри самой этой смеси нет однородности. Как западные политики, так и местные олигархи не разговоров про «очистку от ж*дов» хотят, они хотят от нацистов другого — чтобы те были пушечным мясом и грубой, только им послушной силой, но ничем больше. Проблема в том, что нацисты уже попробовали крови, и этот опыт остался безнаказан, и теперь никаких причин останавливаться они не видят. Зато видят, что власть их боится, и что силой в нынешней Украине можно получить что угодно. Чем они и занимаются, вызывая у кураторов ту же брезгливость, какую их идейные предки вызывали у кураторов гитлеровских.

Только в отличие от официального Киева, нацисты ничего не боятся, активно участвуя в разрушении и правоохранительной системы, и экономики. Чем это грозит и власти, и самим нацистам, и стране, читайте в статье: После Одессы: нацисты призывают «очистить Украину от ж*дов»

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