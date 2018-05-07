Пекин, 7 мая, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Женщина, усыновившая 118 детей, арестована в китайском городе Уань (провинция Хэбэй). Об этом сообщает The Global Times со ссылкой на свои источники.

Китайские дети

По данным издания, полиция подозревает женщину в шантаже, мошенничестве, а также в нарушении общественного порядка.

Отмечается, что гражданка Китая, которая начала усыновлять детей еще в 1996 году, основала частный приют «Деревня любви».

По версии следствия, женщина, деятельность которой активно освещалась в средствах массовой информации, использовала благотворительность в личных целях.

Власти города Уань приняли решение закрыть частный детский дом.

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