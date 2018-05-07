Новосибирск, 7 мая, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Новосибирские кардиохирурги провели операцию на сердце мужчины с патологией, появившейся из-за огнестрельного ранения 20-летней давности, сообщили 7 мая в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина.

Хирурги

«Специалисты учреждения восстановили целостность сосудов пациента, выполнив протезирование: больному установили линейный шунт», — цитирует сообщение РИА Новости.

Из-за полученного ранения у 42-летнего жителя Барнаула сформировался артериовенозный сброс крови. Пациент пояснил, что последние годы он страдал сильной одышкой и плохо переносил минимальную физическую нагрузку.

«Последние полгода мог пройти не более 150−200 метров. Из-за слабого здоровья я давно не работаю», — сказал мужчина.

Отмечается, что в мировой хирургической практике было всего восемь случаев проведения подобных операций, а в российской научной литературе описаний таких операций не встречается.

По результатам обследования после операции, врачи констатировали, что шунт работает нормально, у пациента не происходит сброс крови в венозную систему, а давление в легочной артерии уменьшилось до 11−12 миллиметров. Предположительно, через полгода мужчина сможет вернуться к полноценной жизни.

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