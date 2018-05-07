Москва, 7 мая, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Уходящее в отставку правительство России поблагодарил за работу президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам официального представителя Кремля, российский лидер встретился с членами правительства РФ поздно вечером 6 мая.

«В своем обращении к ним Путин поблагодарил всех членов кабинета министров, сотрудников министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией», — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что президент РФ особо отметил вклад главы правительства РФ Дмитрия Медведева в работу кабинета министров. По словам Владимира Путина, ключевым показателем работы правительства страны стало выполнение майских указов главы государства.

Хотя целевые показатели, подчеркнул российский лидер, и не были выполнены полностью, всё же правительству РФ удалось показать весомые результаты. Добавим, согласно Конституции России, правительство страны сложит с себя полномочия перед инаугурацией главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония инаугурации выбранного президента России состоится 7 мая. По данным пресс-службы Кремля, мероприятие пройдет по традиционному сценарию.

Добавим, в связи с церемонией инаугурации Владимира Путина в центре Москве с 09:00 до 15:00 по мск ограничат и перекроют движение. Полностью блокируют движение по улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка и от Красной площади до Биржевой площади.

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