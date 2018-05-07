* ИГ — запрещённая в России организация

Нижний Новгород, 7 мая, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Мужчина, напавший на сотрудников полиции в Нижнем Новгороде, был террористом группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает американская компания SITE Intelligence Group, отслеживающая деятельность террористов.

Sntat.ru Террорист

По данным подконтрольного ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) информагентства Amaq, стрельбу в Нижнем Новгороде начал член террористической организации.

Инцидент произошел 4 мая. При проверке документов мужчина ранил троих полицейских, сам он был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

Напав на полицейских, он скрылся в подъезде жилого дома и забаррикадировался в одной из квартир. Затем туда прибыли сотрудники ФСБ РФ и предложили мужчине сдать оружие.

В ответ он открыл огонь из автоматического оружия, трое сотрудников ФСБ получили ранения. Личность убитого устанавливается.