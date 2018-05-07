Сургут, Югра, 7 мая, 2018, 09:08 — ИА Регнум. В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа двое стражей порядка попались на коррупции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 7 мая, противоправная деятельность сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району была выявлена в ходе надзорной проверки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Читайте также: Глава ОМВД Нефтеюганска задержан за коррупцию

Установлено, что стражи порядка в 2016 и 2017 годах, находясь при исполнении своих должностных полномочий, получали денежное вознаграждение от предпринимателей. За это они должны были обеспечить беспрепятственный проезд грузового автомобильного транспорта и закрыть глаза на то, что он осуществлялся с нарушением установленных правил.

«Сотрудники полиции действовали умышленно, вопреки интересам службы, чем подорвали авторитет органов внутренних дел», — прокомментировали в прокуратуре.

Ранее в сюжете: Коррупция в ГИБДД Югры: кто первый пойдёт под суд?

В настоящее время по результатам рассмотрения внесённого прокурором представления сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району уволены из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.

Кроме того, в отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года по подозрению во взятке были задержаны начальник ОМВД России по Нефтеюганску и глава одного из отделов УМВД по Югре. По версии следствия, вознаграждение они получали от местного жителя за покровительство незаконной деятельности предпринимателя по реализации алкоголя, не отвечавшего требованиям безопасности. Подозреваемый задержаны.