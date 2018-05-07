Берлин, 7 мая, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano выступили 6 мая в Берлине c концертом военных песен. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Советские солдаты. Великая Отечественная война

Отмечается, что выступление в рамках исторического марафона «Песни Победы» состоялось под открытым небом на центральной площади города — Жандарменмаркт. Послушать выступление мог любой желающий, концерт прошёл при зрительском аншлаге.

«Уже традиция! Берлин, спасибо!» — говорится в сообщении пресс-службы.

До выступления в столице Германии артисты уже успели выступить в Париже, Любляне и Вене. Впереди у «Хора Турецкого» Минск, Москва, Израиль и Нью-Йорк.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ полковник Тимофей Маякин отметил ранее, что в параде на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие тысяча военных музыкантов в составе 39 оркестров.

По его словам, в торжественной церемонии наравне со взрослыми музыкантами примут участие и суворовцы из военно-музыкального училища.

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