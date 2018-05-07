Пекин, 7 мая, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Китайская социальная сеть WeChat отчиталась о блокировке за 2017 год порядка 500 млн сообщений, относящихся к категории «недостоверных новостей» или слухов. Об этом пишет 7 мая китайская газета South China Morning Post.

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Издание, ссылаясь на данные отчёта Академии телекоммуникационных исследований при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая, отмечает, что к декабрю 2017 года созданным программистами WeChat «помощником опровержения слухов» воспользовались более 19,7 млн пользователей. В общей сложности программа выдала 37 миллионов предупреждений.

Также в отчёте сообщается, что WeChat сотрудничает с правоохранителями в целях борьбы с кибер-мошенниками. Отмечается, что сервис оказал стражам порядка помощь в более чем 3800 арестах, связанных с незаконным получением личной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что российская госполитика в отношении регулирования интернета не станет копировать китайский путь и создавать российский аналог государственного интернет-фильтра.

По словам чиновника, принимавшего участие в российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Китай: современные вызовы развития», у России — собственный путь развития в отношении интернета.

Волин подчеркнул — говоря о фильтрации интернет-контента на уровне государства, следует учесть и стоимость подобной системы.

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