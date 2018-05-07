Москва, 7 мая, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Детеныш японской макаки родился в Московском зоопарке, новорожденный постоянно находится под наблюдением матери по имени Черешенка, сообщает 7 мая пресс-служба столичной администрации.

Www.mos.ru Японские макаки

«В Московском зоопарке появился на свет детеныш японской макаки. Этот вид обитает на севере Японии, где около четырех месяцев в году лежит снег. Поэтому таких макак еще называют снежными обезьянами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детеныш еще около месяца будет висеть, прижавшись к животу матери, а затем потихоньку начнет перебираться ей на спину. Животных можно увидеть на старой территории зоосада возле пешеходного моста.

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По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, сейчас в зоосаде живет семья из девяти японских макак, во главе стаи стоит взрослый самец по кличке Апельсин. В вольере животные любят устраивать игры, используя многочисленные предметы и снаряды.

Японские макаки — самые северные в мире приматы, они могут находиться на улице при температуре до минус 20 градусов. Рост взрослых самцов достигает 95 см, вес — около 12 кг. Самки обычно в полтора раза меньше.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время обитатели зоопарка продолжают переводить после зимы в летние вольеры. Так, на прогулках можно увидеть слоненка Филимона, детеныша карликовой антилопы, а также птенцов больших бакланов и семью голубых баранов.

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