Каспийск, Дагестан, 7 мая, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Сборная России одержала уверенную победу на чемпионате Европы по борьбе, который прошёл в Каспийске.

Уильям Этти. Борцы. 1840

Российские борцы завоевали 12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали. Второе место досталось спортсменам из Турции — 5 золотых и 8 бронзовых наград. Третьими стали азербайджанские атлеты — 4 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Отметим также, что в каждом виде борьбы российские спортсмены одержали победу. В вольной борьбе они взяли 6 из 10 золотых медалей, в греко-римской борьбе — 4 из 10.

В соревнованиях среди женщин российские спортсменки завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

В вольной борьбе золото взяли Гаджимурад Рашидов, Ахмед Гаджимагомедов, Артур Найфонов, Магомед Курбаналиев, Владислав Байцаев и Абдулрашид Садулаев.

В греко-римской борьбе чемпионами Европы стали Сергей Емелин, Роман Власов, Артём Сурков и Адам Курак.

Среди женщин победу праздновали Стальвира Оршуш и Анастасия Братчикова.

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