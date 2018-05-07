Сильвестр Сталлоне намерен снять пятую часть «Рэмбо»
Лос-Анджелес, США, 7 мая, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Сильвестр Сталлоне снимется в пятой части «Рэмбо», в новом фильме его герой будет противостоять мексиканскому картелю, об этом 6 мая сообщил портал Movieweb.
Согласно имеющейся на данный момент информации, съемки новой картины должны начаться в сентябре 2018 года.
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В роли продюсера картины выступит Авэ Лернер и его компания Millennium, которые ранее продюсировали «Неудержимых». Над созданием сценария работает сам Сталлоне.
Согласно задумке, Джон Рэмбо будет мирно трудиться на ранчо, однако его спокойная жизнь будет прервана следующим событием — преступники похитят дочь его друга.
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Пытаясь её найти, Джон пересечет границу США и Мексики и в итоге вступит в сражение с наркокартелем. Стоит отметить, что официальные представители Сильвестра Сталлоне пока не подтвердили информацию о старте проекта.
Напомним, в ноябре 2018 года на большие экраны должен выйти фильм Стивен Кейпла-младшего «Крид 2», который является продолжением картины «Крид: Наследие Рокки» (2105). Обе ленты являются перезагрузкой франшизы «Рокки». Первая при бюджете $35 млн собрала в мире более $173 млн.