Вашингтон, 7 мая, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности директора ЦРУ Джина Хаспел планировала снять свою кандидатуру в связи с возникшей дискуссией о ее причастности к пыткам подозреваемых в терроризме, передает 6 мая Washington Post со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джина Хаспел. ЦРУ

Кандидатуру Хаспел ранее представил президент США Дональд Трамп. В случае утверждения сенатом, она станет первой женщиной, возглавившей разведслужбу. Однако против назначения Хаспел выступили американские правозащитные организации, представители которых призвали не одобрять назначение, если выяснится, что та прибегала к пыткам во время допросов.

На встрече в Белом доме Хаспел заявила о намерении снять свою кандидатуру, чтобы избежать слушания в сенате. Указанная процедура, по ее словам, способна нанести урон ее репутации и репутации ведомства.

По сведениям источников, представитель Белого дома, директор по вопросам законодательства Марк Шот на встрече сообщил Хаспел, что ее могут утвердить на пост главы ЦРУ даже несмотря на информацию о ее причастности к пыткам.

В издании отметили, что шансы одобрения кандидатуры Хаспел невелики. Ряд конгрессменов выступают против ее назначения в связи с программой допросов, а часть советников Трампа сообщили, что исполняющая обязанности главы ЦРУ вряд ли будет назначена на должность.

Ранее в американской прессе сообщалось, что Хаспел руководила тайной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где подвергались пыткам террористы Абу Зубайда и Абд ар-Рахим ан-Насири.