Кишинёв, 7 мая, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Военных баз НАТО на территории Молдавии не будет, пока Игорь Додон является президентом страны. Об этом заявил сам глава государства в интервью телеканалу «Звезда».

Kremlin.ru Игорь Додон

"Я объехал все наши военные базы в республике Молдова: никаких угроз и попыток строительства чужих баз на территории страны сейчас нет и, я уверен, не будет в ближайшее время, — сказал президент. — По крайней мере, пока я президент этого точно не будет».

Додон добавил, что для строительства баз Североатлантического альянса в Молдавии необходимо согласие главы государства. При этом он подчеркнул, что подавляющее большинство местных жителей против появления в стране баз военного блока.

По его словам, Молдавия согласно конституции является нейтральным государством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 2017 г. в столице Молдавии открылось бюро связи НАТО. Данная церемония сопровождалась акцией протеста, организованной Партией социалистов Молдавии.

Президент страны Игорь Додон позже осудил открытие бюро связи НАТО в Кишиневе, назвав его поспешным и несущим существенные риски для безопасности, суверенитета, «территориальной целостности» и независимости страны.

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