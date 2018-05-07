Пермь, 7 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Сегодня, 7 мая, Владимир Путин вступает в должность президента РФ. В ближайшие шесть лет нужно сделать невозможное — вывести страну на потенциально новый уровень развития во всех сферах народного хозяйства и, прежде всего, обеспечить качественно высокое социальное благополучие населения, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог Дмитрий Логинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Наиболее вероятно, что состав нового правительства будет уже далеко не «либерально-философствующим», а «инициативно-техническим» в плане формирования и реализации всех реформ, программ и проектов. Под такой же уровень будут переформатироваться административные аппараты в регионах. От грамотности «перестройки» системы власти будет зависеть оперативность и качество выполнения всех государственных задач», — считает эксперт.

По словам Логинова, предыдущие годы выявили халатность и разгильдяйство во многих управленческих аппаратах на местах, вплоть до того, что президенту лично приходилось выезжать в регионы и разруливать проблемы и вопросы, которые не могли решить самостоятельно на местах, ввиду неграмотности, а где-то и из-за банальной коррупции и кумовства. Очевидно также, что борьба с этими проблемами общества продолжится усиленными темпами.

Про мнению политтехнолога, оборона и государственная безопасность продолжат претерпевать качественные изменения и улучшения в связи с появлением различных угроз нового содержания.

«Хотелось бы увидеть качественные и количественные изменения в медицине и образовании, прежде всего максимальное увеличение перечня бесплатных медицинских услуг, серьёзного снижения цен на лекарства и замену иностранных препаратов отечественными аналогами; также требуется беспрецедентное увеличение финансирования на лечение граждан с редкими и тяжёлыми заболеваниями, усиление профилактики и борьбы со СПИДом и раком», — отметил Дмитрий Логинов.

По его словам, в образовании желательны ликвидация ЕГЭ и возвращение к традиционным экзаменам, повышение качества образовательного процесса, чтобы подрастающему поколению было интересно учиться. В числе ожиданий эксперт назвал и пересмотр образовательных программ высшей школы. С точки зрения Логинова, часть непрофильных дисциплин следует заменить на те, которые требуются конкретному специалисту.

«Должен быть совершён рывок в развитии путей сообщения и транспортной инфраструктуры. И конечно, хочется значительного усиления промышленного сектора экономики в сфере обрабатывающих и наукоёмких производств, при этом объёмы добывающих производств должны оставаться на требуемом уровне, а по некоторым направлениям даже увеличиться», — сказал эксперт.

Логинов обратил внимание и на финансовые ожидания: чтобы уровень зарплат, пенсий, стипендий, пособий и прочих социальных выплат достиг уровня, который бы удовлетворял потребности населения, а не был в два-три раза меньше требуемой цены за оплату этих потребностей. Есть ожидание значительного сокращения теневой безработицы за счёт повышения зарплат и реформирования подходов к труду наёмного работника, а также ожидания серьёзной административной реформы: сокращения численности бюрократического аппарата, изменения систем управления муниципальными образованиями, укрупнения каких-то административных единиц и при этом расстановка в руководстве этих территорий действительно грамотных, опытных и инициативных хозяйственников.

«В целом складывается понимание, что при сохранении серьёзных возможностей в обороне и защите страны от любого внешнего агрессора новый срок Путина должен быть посвящён внутренней экономике и хозяйственной деятельности», — резюмировал политтехнолог.

Напомним, 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца пройдет торжественная церемония вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Путина. В день выборов, 18 марта, за него проголосовало 76,69% электората. Путин одержал победу с существенным отрывом от оппонентов. Добавим, что в кампании участвовали восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Бабурин (РОС), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).