Забайкале. Площадь лесных пожаров сократилась на треть
Чита, 7 мая, 2018, 07:49 — ИА Регнум. В Забайкальской крае за прошедшие выходные удалось значительно сократить площадь лесных пожаров. По данным регионального министерства природных ресурсов, 5 мая удалось ликвидировать 11 очагов (в Чернышевском, Александрово-Заводском, Балейском, Каларском, Тунгокоченском, Шелопугинском районах) на общей площади более 8000 га, а 6 мая было потушено 16 возгораний (в Хилокском, Читинском, Калганском, Кыринском, Могочинском, Оловяннинском, Сретенском, Тунгокоченском, Чернышевском, Каларском районах) на общей площади более 17 000 га.
В настоящее время на территории лесного фонда Забайкальского края действует 7 лесных пожаров (в Дульдургинском, Карымском, Хилокском, Кыринском, Нерчинском, Читинском, Каларском районах) на общей площади 3995 га. Угрозы населенным пунктам нет.
В борьбе с огнём задействованы 303 человека, в том числе парашютисты-десантники КГУ «Читинская авиабаза», сотрудники КГСАУ «Забайкаллесхоз», специалисты лесной охраны ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», привлеченные, в распоряжении которых имеется 65 единиц техники. Также для оперативной переброски парашютистов-десантников и груза в труднодоступные места пожаров по районам края в Забайкалье задействованы два вертолета Ми-8. В режиме ожидания находится самолет-амфибия Бе-200.
Ранее о бездействии огнеборцев известил депутат Совета МР «Сретенский район» Сергей Тонких.
«Случилось так, что за трое суток, полыхавший вблизи районного центра лесной пожар так и не потушили, и только Господь Бог, да мокрый снег с дождем заглушили его в Вербное воскресенье. А ведь в районе, признанным лучшим по подготовке к пожароопасному периоду, накануне все структуры докладывали о готовности», — иронизирует депутат Совета МР «Сретенский район» Сергей Тонких.
Читайте также: А после нас останутся барханы: как Сретенск пережил пожар
Напомним, в 2018 году на охрану лесов от пожаров Забайкалью из федерального бюджета выделены рекордные 1,138 млн. руб., а в утверждённом сводном плане тушения пожаров прописано возможное привлечение почти 2,5 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники. На деле же, по данным прокуратуры Забайкальского края, существует большой недокомплект и того и другого. Именно это во многом повлияло на то, что площадь пожаров в лесных угодьях региона на прошлой неделе превышала 10 тысяч гектаров.