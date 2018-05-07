Чита, 7 мая, 2018, 07:49 — ИА Регнум. В Забайкальской крае за прошедшие выходные удалось значительно сократить площадь лесных пожаров. По данным регионального министерства природных ресурсов, 5 мая удалось ликвидировать 11 очагов (в Чернышевском, Александрово-Заводском, Балейском, Каларском, Тунгокоченском, Шелопугинском районах) на общей площади более 8000 га, а 6 мая было потушено 16 возгораний (в Хилокском, Читинском, Калганском, Кыринском, Могочинском, Оловяннинском, Сретенском, Тунгокоченском, Чернышевском, Каларском районах) на общей площади более 17 000 га.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лесной пожар начинается с пала сухой травы

В настоящее время на территории лесного фонда Забайкальского края действует 7 лесных пожаров (в Дульдургинском, Карымском, Хилокском, Кыринском, Нерчинском, Читинском, Каларском районах) на общей площади 3995 га. Угрозы населенным пунктам нет.

В борьбе с огнём задействованы 303 человека, в том числе парашютисты-десантники КГУ «Читинская авиабаза», сотрудники КГСАУ «Забайкаллесхоз», специалисты лесной охраны ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», привлеченные, в распоряжении которых имеется 65 единиц техники. Также для оперативной переброски парашютистов-десантников и груза в труднодоступные места пожаров по районам края в Забайкалье задействованы два вертолета Ми-8. В режиме ожидания находится самолет-амфибия Бе-200.

Ранее о бездействии огнеборцев известил депутат Совета МР «Сретенский район» Сергей Тонких.

«Случилось так, что за трое суток, полыхавший вблизи районного центра лесной пожар так и не потушили, и только Господь Бог, да мокрый снег с дождем заглушили его в Вербное воскресенье. А ведь в районе, признанным лучшим по подготовке к пожароопасному периоду, накануне все структуры докладывали о готовности», — иронизирует депутат Совета МР «Сретенский район» Сергей Тонких.

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Напомним, в 2018 году на охрану лесов от пожаров Забайкалью из федерального бюджета выделены рекордные 1,138 млн. руб., а в утверждённом сводном плане тушения пожаров прописано возможное привлечение почти 2,5 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники. На деле же, по данным прокуратуры Забайкальского края, существует большой недокомплект и того и другого. Именно это во многом повлияло на то, что площадь пожаров в лесных угодьях региона на прошлой неделе превышала 10 тысяч гектаров.