Екатеринбург, 7 мая, 2018, 07:46 — ИА Регнум. В Свердловской области прошедшая рабочая неделя была короткой, но насыщенной событиями. В информационной повестке региона засветились опальный бизнесмен Сергей Капчук, который заявил о давлении на него британских спецслужб из-за дела Скрипалей, вице-мэр Екатеринбурга Михаил Матвеев, который на пресс-конференции сообщил журналистам, что ветеранам Великой Отечественной войны, возможно, за редким исключением, придётся добираться на парад 9 мая самостоятельно. Также скандальной оказалась ситуация с биотуалетом, который установили возле Вечного огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

На парад — своим ходом

В конце трудовой недели, 4 мая, разразился скандал. Вице-мэр Екатеринбурга Михаил Матвеев, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что городские власти не смогут предоставить всем ветеранам транспорт для доставки 9 мая на парад, посвящённый Дню Победы.

История не нова. В 2017 году многим ветеранам чиновники также не помогли с транспортом. Тогда подключились добровольцы из числа местных жителей, которые начали сами развозить участников Великой Отечественной войны.

Похоже, ситуация повторится и сейчас. Как следует из слов Матвеева на пресс-конференции, транспорт администрация предоставляет по предварительным заявкам и в тех случаях, когда сами чиновники заинтересованы в приезде того или иного участника войны. Кроме того, совет ветеранов, по словам чиновника, ответственен за доставку тех ветеранов, которые откроют парад — проедут по брусчатке площади 1905 года. Что касается остальных, Матвеев выразил надежду на то, что прибыть на площадь им помогут родственники. По его словам, вопрос, обеспечит ли мэрия всех ветеранов транспортом, неуместен.

Также Матвеев заверил, что чиновники намерены дойти до каждого ветерана и поздравить их с Днём Победы. На 1 апреля в Екатеринбурге проживали 964 участника войны. С 1 января количество резко сократилось, на начало года их было 1331.

«Мы считаем своей задачей не забыть никого, дойти до каждого ветерана», — заявил Михаил Матвеев.

Однако при этом не исключил, что кого-то из ветеранов забудут официально поздравить. В таких случаях он предложил журналистам самим проявить инициативу и поздравить забытых ветеранов.

«И извинитесь за нас», — сказал Матвеев.

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Туалет возле Вечного огня

В Екатеринбурге общественники возмутились биотуалетом, установленным на площадке рядом с Вечным огнём на площади Коммунаров. Тревогу подняли активисты студенческого патриотического клуба «Победа» при Уральском федеральном университете и движения «Суть времени».

Выяснилось. что кабинка туалета стоит здесь уже нескольких дней. Её поставили для участников традиционной акции «Пост №1».

Переговоры с организаторами акции о том, чтобы перенести кабинку подальше, не дали результата. Впрочем, в мэрии заверили, что кабинку уберут сразу после окончания акции «Пост №1».

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Дело Скрипалей

В информационной повестке региона на прошедшей неделе засветился опальный бизнесмен, бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Капчук. Несколько последних лет он находился в Великобритании, куда вынужден был уехать из-за уголовного преследования в России. Однако в марте 2018-го стало известно о том, что он покинул Лондон и собирается вернуться на Родину.

Поводом для таких действий стало «отравление» Сергея Скрипаля и то, что журналисты телеканала Sky назвали его «следующей жертвой российских спецслужб». Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, представители британских спецслужб явились к нему домой и потребовали записать некое «враждебное» видеообращение к Владимиру Путину и России.

А теперь стали известны подробности давления спкецслужб Великобритании на бизнесмена Капчука. Напомним, вокруг «отравления» Скрипаля и его дочери британские СМИ и официальный Лондон нагнетают истерику и обвиняют Россию и российские спецслужбы в причастности к этому.

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Оказалось, что в дом к Капчуку сотрудник спецслужб Великобритании пришёл под видом журналиста. На камеру он потребовал обвинить Россию и российские спецслужбы в причастности к «отравлению» Скрипаля. Во всяком случае, об этом бизнесмен заявил в своём обращении к гражданам России. Выполнять требования спецслужб он категорически отказался и покинул Великобританию. Правда, своё местоположение вынужден скрывать, опасается за свою жизнь. Но уже скоро надеется вернуться в Россию и принять участие в традиционной акции «Бессмертный полк».

Новый глава свердловского ГУФСИН

Управление ФСИН России по Свердловской области обрело нового руководителя. Им стал полковник внутренней службы Александр Фёдоров.

Должность руководителя ГУФСИН была вакантна два года. Прежний начальник, Сергей Худорожков, ушёл на пенсию в начале мая 2016-го.

О новом руководителе, Александре Фёдорове, известно, что в системе ФСИН он работает с 1996 года. А в 2015-м возглавил управление ФСИН по Тамбовской области.

Отметим, часть правозащитников отнюдь не лестно отзывалась о прежнем руководителе и даже требовала отправить его в отставку. Как сложатся их взаимоотношения с новым начальником, покажет время.

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