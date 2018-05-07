9 мая Москву посетит премьер-министр Израиля
Москва, 7 мая, 2018, 07:33 — ИА Регнум. 9 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Москву с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля.
Биньямин Нетаньяху приглашён на военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
После военного парада состоятся переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля.
Тема переговоров не разглашается.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля премьер-министр Израиля обвинил Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию.
Также Нетаньяху заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) якобы основан на лжи Тегерана.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что специальные приглашения главам государств и правительств на пПарад Победы 9 мая рассылаться не будут.
По словам Пескова, приедут те, кто хочет побывать в этот праздничный день в Москве.
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