Москва, 7 мая, 2018, 07:33 — ИА Регнум. 9 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Москву с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху приглашён на военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

После военного парада состоятся переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля.

Тема переговоров не разглашается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля премьер-министр Израиля обвинил Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию.

Также Нетаньяху заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) якобы основан на лжи Тегерана.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что специальные приглашения главам государств и правительств на пПарад Победы 9 мая рассылаться не будут.

По словам Пескова, приедут те, кто хочет побывать в этот праздничный день в Москве.

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