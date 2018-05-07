Благовещенск, 7 мая, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Более 2 тыс. нарушений законодательства на объектах с массовым пребыванием людей выявили в Амурской области. Об этом сообщается в понедельник, 7 мая, на сайте областной прокуратуры.

Торговый центр

«Прокурорами в ходе проверок на объектах с массовым пребыванием людей выявлено свыше 2 тыс. нарушений законодательства о пожарной безопасности, градостроительного законодательства, в целях устранения которых внесено более 270, возбуждено свыше 150 дел об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время прокуроры продолжают проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности на оставшихся объектах с массовым пребыванием людей.

Напомним, что массовые проверки торговых центров (ТЦ) начались в Российской Федерации после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел в марте 2018 года.

Тогда в результате ЧП погибли 60 человек.

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