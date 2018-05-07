Киев, 7 мая, 2018, 07:27 — ИА Регнум. О существовании американского запрета на применение поставленных Киеву противотанковых комплексов Javelin в Донбассе сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Javelin ПТУР

«На сегодняшний день существуют определённые ограничения. Непосредственным условием является неиспользование этих комплексов на линии соприкосновения», — заявил Тука в эфире канала «Прямой».

Он добавил, что запрет введен в связи с минскими соглашениями, которые ограничивают применение тяжелых видов вооружений на линии соприкосновения.

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Вместе с тем, замминистра выразил уверенность, что Вашингтон может отменить ограничение «в любой момент», если возникнет необходимость. Правда, даже в этом случае Киев не сможет использовать все комплексы.

«Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса», — пояснил Тука.

Напомним, в 2017 году США одобрили поставку летальных видов вооружения на Украину. Сообщалось, что объем поставки может составлять до 35 пусковых и 210 ракет на общую сумму $47 млн.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что американские комплексы получены украинской армией.