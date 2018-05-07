Санкт-Петербург, 7 мая, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский скончался в Германии 5 мая. Об этом сообщает 6 мая пресс-служба «Романтического театра Юрия Томошевского».

Юрий Томошевский

Отмечается, что смерть деятеля искусства была связана с трагическим несчастным случаем во время гастролей.

«5 мая 2018 года трагически погиб в результате несчастного случая актер и режиссёр, заслуженный деятель искусств России Юрий Валентинович Томошевский», — говорится в сообщении пресс-службы.

Юрий Томошевский родился 11 августа 1956 года в городе Пятигорске Ставропольского края. Он окончил Государственный институт театрального искусства им. Луначарского в Москве. В последние годы заслуженный деятель искусств РФ работал главным режиссёром Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.

«Томошевский поставил более 50 спектаклей. Сыграл множество ролей в театре и кино, в том числе создал более 10 моноспектаклей», — добавили в театре.

Напомним, в 1987 году при поддержке Георгия Товстоногова Томошевский открыл в подвальном помещении в центре Ленинграда театр «Приют комедианта» и многие годы был его художественным руководителем.

Как сообщало ИА REGNUM, о внезапной смерти деятеля культуры СМИ сообщили 6 мая. Томошевский стал известен в 1990-е годы как автор и исполнитель моноспектаклей, наиболее известный из которых — «Блистательный Санкт-Петербург». В качестве актера он известен по фильму Юрия Мамина «Горько!».

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