Москва, 7 мая, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Политик Владимир Путин, победивший на выборах-2018 в Российской Федерации, вступит в должность президента страны 7 мая. Торжественная церемония, которая продлится около 50 минут, пройдет в Большом Кремлевском дворце.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следует отметить, что для Путина эта инаугурация станет четвертой. Высший руководящий пост страны ему предстоит занимать в течение следующих шести лет. Впервые Путин стал главой РФ в 2000 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 г. в Российской Федерации прошли президентские выборы. В голосовании приняли участие 67,54% избирателей.

В поддержку действующего главы государства Владимира Путина высказались более 56 млн человек — 76,69% избирателей, пришедших на избирательные участки.

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