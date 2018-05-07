Москва, 7 мая, 2018, 07:11 — ИА Регнум. По рублёвым парам 4 мая отмечалась повышенная волатильность. Участники рынка бурно реагировали на динамику цен на нефть, курса доллара и доходности американских облигаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

С открытия Мосбиржи рублёвые пары ушли вверх. Курс рубля подешевел к доллару до 63,48 руб. в ответ на снижение нефтяных котировок в азиатскую сессию. На американской сессии он подорожал до 62,62 руб., к евро — до 75,10 руб.

Укрепление рубля вызвали неоднозначные данные апрельского обзора состояния рынка труда в США, а также снижение доходности десялетних американских облигаций. Хоть доходность потом выросла, трейдеры на внутреннем валютном рынке остановили своё внимание на резком росте цен на Brent до $75,05.

Российский рубль на минувшей неделе падал в район апрельского минимума 64,29 руб., а к концу недели почти полностью восстановил утерянные позиций. Недельные потери к доллару составили 0,36%. К единой валюте он подорожал на 1,32%. Позиции с евро улучшились на фоне ослабления евро на рынке Форекс.

Сегодня, 7 мая, в Азии нефть сорта Brent подорожала на 1%, до $75,72. Нефть дорожает на опасениях, что Штаты отменят соглашение по ядерной программе Ирана, заключенное в 2015 году. Доллар торгуется в минусе ко всем основным валютам.

В связи с этим сегодня открытие торгов на Мосбиржи ожидается снижением по рублёвым парам. В первые минуты торгов ценовые колебании могут достигать 50−70 коп. в пользу рубля.

На данный момент снижение курса доллара с 64,30 руб. выглядит как коррекционное движения к восходящему движению с 60,00 до 64,30 руб. Если в течение трех часов после открытия торгов рубль сохранит положительную динамику, то он двинется к 61,70 руб./ за $1, и 74,32 руб./ за 1 евро.

Напомним, 4 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 52 коп. (-0,88%), до 62,50 руб., курс евро — на 79 коп. (-1,05%), до 74,70 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (-5,00%), евро/рубль — 304,4 млн евро (-4,87%).

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