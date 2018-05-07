Барнаул, 7 мая, 2018, 06:54 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2018 года в Алтайском крае зарегистрирован рост оборота оптовой и розничной торговли, а также в сфере питания. Об этом свидетельствуют данные Росстата о динамике товарооборота в торговле в разрезе субъектов РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Торговый центр в Барнауле

В рейтинге регионов Сибирского федерального округа Алтайский край занял третье место по наибольшему росту оборота оптовой торговли в сопоставимых ценах (105,6% к первому кварталу 2017 года) и четвёртое — по наибольшему росту оборота розничной торговли в сопоставимых ценах (101,4% к первому кварталу 2017 года).

«В структуре товарооборота наибольший рост показывает сегмент непродовольственных товаров — 104,3% к аналогичному периоду прошлого года. Непродовольственных товаров реализовано населению на сумму 34,5 миллиарда рублей. В структуре товарооборота по-прежнему преобладает доля продовольственных товаров — 50,4% (или 35,1 миллиарда рублей). При этом розничный товарооборот продовольственных товаров увеличился в сопоставимых ценах по отношению к январю — февралю 2018 года на 0,6 процентного пункта», — пояснили в Алтайкрайстате.

В сфере питания по итогам первого квартала 2018 года, рост в сопоставимых ценах составил 1,3%, оборот общественного питания превысил два миллиарда рублей.

Напомним, торговая отрасль вносит существенный вклад в экономику Алтайского края и занимает лидирующие позиции по ряду показателей: второе место по численности занятых, доле в валовом региональном продукте, налоговым отчислениям в бюджет.

Восстановление покупательского спроса населения Алтайского края отмечалось также в 2017 году. Если по итогам 2015 года оборот розничной торговли в Алтайском крае снижался почти на 10% и составлял чуть более 163 миллиардов рублей, то по итогам 2017 года этот показатель превысил 339 миллиардов рублей (100,7% к 2016 году). Услуги общепита за 2017 год тоже стали более востребованными: оборот общественного питания за год вырос на 1% и составил 9,5 млрд рублей.