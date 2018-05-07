Санкт-Петербург, 7 мая, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Личные соревнования Международного турнира по фехтованию «Рапира Санкт-Петербурга» по программе Кубка мира FIE завершились в северной столице 5 мая. В состязании участвовало рекордное количество команд, сообщает пресс-служба Федерации фехтования Санкт-Петербурга.

Андрей Пронин ИА REGNUM 44-й Международный турнир по фехтованию «Рапира Санкт-Петербурга», спортсмены США и Великобритании

Андрей Пронин ИА REGNUM В Санкт-Петербурге на Зимнем стадионе прошёл 44-й Международный турнир по фехтованию «Рапира Санкт-Петербурга» по программе Кубка мира FIE

В этапе Кубка мира, который проходил на Зимнем стадионе Петербурга в течение двух дней, принял участие 191 рапирист из 39 стран мира. Первый день был посвящен квалификационным поединкам. Шестнадцать лучших рапиристов по рейтингу FIE не участвовали в отборе, за 48 мест в основной сетке соревнований сразились 175 участников.

Андрей Пронин ИА REGNUM Турнир по фехтованию «Рапира Санкт-Петербурга»

Андрей Пронин ИА REGNUM Турнир по фехтованию «Рапира Санкт-Петербурга» в разгаре

Андрей Пронин ИА REGNUM 44-й Международный турнир по фехтованию «Рапира Санкт-Петербурга» по программе Кубка мира FIE

В следующий этап прошли восемь российских рапиристов. Это Тимур Арсланов, Дмитрий Ригин, Александр Пивоваров, Искандер Ахметов и Дмитрий Трофимов, а также Кирилл Бородачёв, Георгий Семенюк и Иван Трошин, представляющие юниорскую российскую сборную.

Второй день соревнований принес сюрпризы. Так, итальянский фехтовальщик Даниэль Гароццо, победивший на турнире в 2017 году, проиграл кипрскому спортсмену Алексу Тофалидесу.

Андрей Пронин ИА REGNUM Сражён

Андрей Пронин ИА REGNUM Рука помощи

Андрей Пронин ИА REGNUM Турнир по фехтованию «Рапира Санкт-Петербурга» в разгаре

Андрей Пронин ИА REGNUM Проверка шпаги

Еще одна неожиданность — впечатляющее выступление 18-летнего российского юниора Ивана Трошина. Юноша активно противостоял лидеру российской сборной Тимуру Сафину, доведя счет до 14:14. Победный укол Трошина вывел Сафина из борьбы за медали.

В полуфинал турнира вышли представители Франции, Южной Кореи, России и Италии, в финале сразились француз Максим Поти и итальянец Алессио Фокони.

Андрей Пронин ИА REGNUM Спортсмены на турнире по фехтованию «Рапира Санкт-Петербурга»

Андрей Пронин ИА REGNUM Сражение

Андрей Пронин ИА REGNUM Маленькие судьи

Победу со счетом 15:9 одержал Фокони. У российского фехтовальщика Алексея Черемисинова — бронзовая награда турнира.

«Сейчас я чувствую, что открылось второе дыхание перед главным стартом сезона — чемпионатом мира. Это очень хорошо, поскольку этот и следующий год станут определяющими для отбора на следующую Олимпиаду», — сказал Черемисинов после полуфинального боя в интервью «Матч-ТВ».

Андрей Пронин ИА REGNUM В Санкт-Петербурге на Зимнем стадионе прошёл 44-й Международный турнир по фехтованию «Рапира Санкт-Петербурга» по программе Кубка мира FIE

Организаторы турнира «Рапира Санкт-Петербурга» — Федерация фехтования России и Федерация фехтования Санкт-Петербурга. Поддержку состоязанию оказало Министерство спорта РФ и правительство города. Турнир является одним из старейших международных спортивных событий, которые регулярно проходят в северной столице.