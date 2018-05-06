Санкт-Петербург, 7 мая, 2018, 01:40 — ИА Регнум. Строчки из повести Николая Гоголя как нельзя лучше описывают первую майскую неделю в Петербурге, все основные события которой так или иначе были связаны с Невским проспектом.

Дарья Драй ИА REGNUM Барабанщицы на Невском проспекте 1 мая 2018 года

«Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга»

Ремонт большей части Невского проспекта, затеянный городскими властями в преддверии чемпионата мира по футболу, вот уже четвертую неделю остается одной из самых обсуждаемых петербуржцами тем. Если в первые недели частичные перекрытия проспекта происходили только в выходные дни, и с этим еще можно было смириться, то в мае ключевые участки Невского стали закрываться уже и в рабочие дни, вместе с перекрестками, парализуя движение на пересекающих и примыкающих улицах и проспектах.

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Особенно болезненной оказалась невозможность сквозного проезда через Невский по Садовой улице и Литейному проспекту. Вынужденные толкаться, например, по набережной Фонтанки или Гороховой улице, водители с возмущением увидели, что и здесь идут дорожные работы, превращая дорогу в центр или из центра в многочасовой утомительный квест. О том, что вынужденное закрытие Невского вызовет коллапс, в общем, догадывались все. Но желания максимально компенсировать неизбежные дорожные трудности за организаторами дорожных работ почему-то не замечалось.

От всеобщей депрессии спасает чувство юмора. «Не было такого с 1703 года», — шутили петербургские водители, отмечая самые сложные участки на картах в интернете.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

На минувшей неделе заторы в центре стали максимальными из-за проведения сразу четырех репетиций военного парада ко Дню Победы, для которых к Дворцовой площади за несколько часов стягивалась военная техника и личный состав. Но как раз со стороны военных было проявлено понимание остроты проблем, которые вызывает перекрытие дорожного движения. И генеральная репетиция парада, изначально назначенная на утро понедельника, 7 мая, была перенесена на утро воскресенья. Она состоялась с минимальными неудобствами для горожан, большинство которых устремилось прочь из города в связи с великолепной погодой.

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Тем временем Невский проспект сейчас закрыт на ремонт в самой нагруженной своей части — от Садовой улицы до площади Восстания. Это продлится всю предстоящую неделю, с коротким перерывом на 9 мая. Впрочем, в День Победы на Невском автомобилистам тоже делать нечего — проспект станет одним из центров праздничных торжеств (об этом ниже).

Первый этап ремонта Невского проспекта (включая Дворцовый проезд) должен завершиться в полночь 13 мая. Ремонт так называемого Старо-Невского, от площади Восстания до площади Александра Невского, пройдет уже после ЧМ-2018.

«Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга!»

Первого мая уже несколько лет подряд Невский проспект на один день становится самым свободным местом Петербурга. В Праздник Весны и Труда, в который всё равно вшито слово «солидарность», согласование на проход со своими лозунгами по Невскому получают практические все политические и общественные движения, за исключением экстремистских.

Притом, что во все остальные дни года получить разрешение на проведение акции на Невском проспекте невозможно даже теоретически — вместе с Дворцовой и Исаакиевской площадями проспект исключен из числа мест проведения массовых акций. Хотя, нет правил без исключения, и такое исключение уже неоднократно делалось для православных крестных ходов по Невскому проспекту, неизменно вызывая критику со стороны политических активистов.

Но 1 мая исключение получает статус правила. Так было и в этом году: на Невский вышли и единороссы, и профсоюзный актив, и градозащитники, и сторонники коммунистических идей, и общественные активисты самых разных толков, и те, кто решил поддержать Павла Дурова в его противостоянии с Роскомнадзором. Прошли по Невскому и те, кто вообще далек от политики и участвует в уличных акциях только с целью эпатировать публику и самим развлечься. Общим на всех был Невский проспект — и сильный дождь.

Как показывает многолетняя практика, ничего плохого от такого всеобщего прохождения по главному проспекту не происходит, не бывало ни массовых беспорядков, ни столкновений демонстрантов с силами правопорядка или друг с другом. Отдельные хулиганские выходки случались, но почти всегда они сразу пресекались даже не полицейскими, а самими демонстрантами.

О том, как провели Первомай петербуржцы на Невском проспекте в этот раз, читайте в материале ИА REGNUM .

«Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток!»

Днем 5 мая на Невском проспекте вновь оказались участники политической акции — на этот раз несанкционированной и сопровождавшейся явным нарушением общественного порядка. Ожидаемо не получив разрешения на проведение митинга на Дворцовой площади, закрытой на проведение смотра участников военного парада, петербургские сторонники блогера Алексея Навального собрались в Александровском саду, а затем повалили на Невский.

Раскидав несерьезные ограждения дорожников на ремонтируемых участках и остановив движение в тех местах проспекта, где оно еще было, молодежная толпа, численность которой полиция оценила в две тысячи человек, почти добралась до площади Восстания. Однако была остановлена на подступах к ней полицейскими и бойцами Росгвардии, приступившими к задержаниям правонарушителей здесь и в других местах Невского проспекта.

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По данным полиции, было задержано около 200 человек, по сведениям СМИ — чуть больше этой цифры. 6 мая петербургские суды вынесли решения о наказании 76 человек. Большинство отделались штрафами в 10−15 тыс. рублей и (или) краткосрочными арестами. Однако тех, кто уже не в первый раз попадается на участии в незаконных акциях, наказали строже — так, двое задержанных оштрафованы на 150 тыс. рублей каждый и приговорены к аресту на 10 суток. В понедельник, 7 мая, судебные рассмотрения административных дел продолжатся.

«Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости»

Тем временем Невский проспект готовится к тому, чтобы в День Победы принять гостей главного российского праздника. 9 мая на Невском проспекте пройдет сразу несколько традиционных праздничных мероприятий, число участников которых несоизмеримо больше, чем у любых политических акций.

Днем по проспекту пройдет шествие ветеранов и блокадников на ретроавтомобилях в сторону Дворцовой площади, а затем на главную магистраль города-героя Ленинграда выйдут участники акции памяти «Бессмертный полк». В этом году на ней ожидается до 700 тысяч участников.

До конца праздничного дня Невский проспект примет гуляющих горожан и гостей города, которые смогут полюбоваться проспектом, вернувшим свое историческое имя в 1944 году также благодаря героизму жителей и защитников города на Неве в годы войны и блокады.

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