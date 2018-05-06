Москва, 6 мая, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Франция больше не выступает за уход Башара Асада с поста президента Сирии. Об этом сообщила посол Франции в России Сильви Берманн в интервью газете «Коммерсантъ».

Дуччо ди Буонинсенья. Пилат умывает руки (фрагмент картины «Маэста»). 1308-1311

"Мы (власти Франции) не будем решать за сирийский народ, — сказала Берманн. — О требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет».

По ее словам, на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи стороны договорились сформировать конституционный комитет, который займется разработкой новой конституции.

«Но мне кажется, сирийский режим пока этим не занимается», — заявила дипломат.

16 апреля агентство AFP со ссылкой на окружение французского президента сообщило, что власти Франции запустили процедуру лишения законного президента Сирии Башара Асада знака ордена Почётного легиона.

Известно, что Асад был удостоен высокой французской награды во время официального визита во Францию в 2001 году.

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