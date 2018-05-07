Самарская область, 17 ноября, 2005, 16:44 — ИА Регнум. Депутаты самарской губернской думы и представители областного правительства продолжили сегодня, 17 ноября, обсуждение схемы субсидирования населения по оплате услуг ЖКХ на заседании согласительной комиссии по бюджету. На обсуждение вынесено много предложений, но пока что решили остановиться на таком: если среднедушевой доход семьи составляет до 2 тыс. руб. (включительно), то платят 10% от совокупного дохода семьи. Если совокупный доход составляет до 2,5 тыс. руб. - то оплачивается 15%, при доходе от 2,5 тыс. руб. до 2900 руб. оплачивается 20% и при совокупном доходе более 2900 руб. оплачивается 22% стоимости коммунальных услуг, как требует федеральное законодательство.

Как пояснил депутат Николай Мусаткин, сейчас "нижняя планка" составляет 1 тыс. руб. и меньше, но теперь решено поднять планку до 2 тыс. руб., поскольку основная часть получателей субсидий как раз укладывается в эту сумму. Этот вариант может лечь в основу льготной квартплаты в будущем году. Теперь этот вариант должен рассмотреть губернатор.

Кроме того, была предложена методика, по которой "верхним пределом" совокупного дохода семьи считается 3 тыс. руб. на человека. Но она требует более детального расчета и времени. Дело в том, что для проверки эффективности этой схемы необходима более широкая база данных. Поскольку пяти-десяти примеров конкретных граждан, которые приводили депутаты, явно недостаточно. Но и взять для расчета всю базу данных по области невозможно физически. Поэтому члены комиссии остановились на третьем варианте - взять фактические данные достаточно крупного жилого массива и на нем отработать ситуацию на 2006 год для всех муниципальных образований. Этим жилым массивом стал город Тольятти. Это не пилотный вариант, поскольку принятая методика будет действовать на всей территории области, а пример репрезентативного подхода. Кроме того, предстоит рассчитать, "впишется" ли эта сетка в сумму, заложенную в бюджете будущего года - 1 млрд. 400 млн. руб.

Сегодня же рассматривался вопрос реконструкции старого моста, расположенного в устье реки Самары. Необходимость его реконструкции не вызывает ни у кого сомнений. По данным сводно-сметного расчета, приведенного администрацией Самары, примерная сумма затрат составит 450 млн. руб. Но проекту предстоит проведение экспертизы, после чего согласительная комиссия еще раз вернется к этому вопросу. По словам министра финансов Самарской области Павла Иванова, это достаточно серьезный вопрос и на его проработку уйдет не меньше полугода. Комиссия дала поручения представить переписку и исходные данные по постройке понтонного моста, а также расчеты, сколько потребуется денег, - сообщает www.SAMARA.ru.