Лондон, 6 мая, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Футболисты «Арсенала» на своем поле разгромили «Бернли» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 6 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счетом 5:0.

joshjdss Футболисты «Арсенала» празднуют гол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Пьер-Эмерик Обамейянг (дубль), Александр Ляказетт, Зеад Колашинац и Алекс Айуоби.

После тридцати семи матчей в чемпионате Англии «Арсенал» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 60 очков. Клуб «Бернли», набравший 54 балла, находится на седьмой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 37-й тур.

«Арсенал» (Лондон) — «Бернли» (Бернли) — 5:0.

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