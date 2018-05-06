Севастополь, 6 мая, 2018, 22:45 — ИА Регнум. У берегов Севастополя обнаружена корма русской подводной лодки «Камбала», которая затонула в 1909 году. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института востоковедения Виктор Лебединский в интервью РИА «Новости».

Commons.wikimedia.org Подлодка «Камбала»

"Совместная экспедиция РГО, Севастопольского госуниверситета и Высшего военно-морского училища им. Нахимова локализовала место гибели русской субмарины «Камбала», — рассказал Лебединский. — Курсанты Нахимовского училища это место вычислили. А мы с помощью бокового гидролокатора сегодня (6 мая) это место установили».

Старший научный сотрудник Института востоковедения уточнил, что корма лодки находится на траверзе бухты Круглая на глубине 62 м с возвышением над грунтом 3 метра.

По его словам, найденный объект планируют изучить с помощью глубоководных роботов.

Напомним, русская подводная лодка «Камбала» затонула во время учений Черноморского флота 29 мая 1909 года. В результате инцидента погибли 20 человек (3 офицера и 17 матросов).