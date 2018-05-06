Лондон, 6 мая, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Футболисты «Челси» на своем поле переиграли «Ливерпуль» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 6 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 1:0.

Aleksandr Osipov Футболисты «Челси»

Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Оливье Жиру, забивший единственный мяч на 32-й минуте.

После тридцати семи матчей в чемпионате Англии «Челси» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 69 очков. Клуб «Ливерпуль», набравший 72 балла, находится на третьей позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 37-й тур

«Челси» (Лондон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:0.

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