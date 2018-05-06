Вашингтон, 6 мая, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа все еще допускает возможность начала военного конфликта с КНДР. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью CBS.

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По ее словам, Вашингтон дает понять КНДР, что может произойти, если Пхеньян продолжит угрожать США.

При этом постпред США в ООН отметила, что в США «никто не хочет воевать», однако этот вариант остается среди возможных сценариев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава КНДР Ким Чен Ын дал согласие на встречу с президентом США Дональдом Трампом в пограничном пункте Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи. Не исключено, что встреча лидеров двух стран может состояться в конце мая.

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