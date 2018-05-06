Москва, 6 мая, 2018, 21:18 — ИА Регнум. Футболисты московского ЦСКА на своем поле переиграли тульский «Арсенал» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 6 мая на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве, завершилась со счетом 6:0.

Maxpixel.net Футболист после поражения

В составе победителей голевыми действиями отметились Фёдор Чалов (хет-трик), Ахмед Муса (дубль) и Александр Головин.

После двадцати девяти матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 55 очков. Клуб «Арсенал», набравший 39 баллов, находится на седьмой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 29-й тур.

ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 6:0.

Читайте также: «Амкар» переиграл «Урал» в матче РФПЛ

А также: «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу