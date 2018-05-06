Екатеринбург, 6 мая, 2018, 20:57 — ИА Регнум. В аэропорту Екатеринбурга из-за курящего пассажира экстренно приземлился самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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По ее словам, на борту воздушного судна сработали датчики противопожарной сигнализации, после чего экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

После вынужденной посадки в аэропорту Екатеринбурга к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции.

«Нарушитель был снят с рейса и доставлен в линейный отдел, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по п. 1 ст. 6.24 КоАП Российской Федерации», — уточнила официальный представитель МВД.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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