Москва, 6 мая, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Причиной смерти бывшего директора российской рок-группы «Машина времени» Владимира Сапунова стало тяжелое заболевание. Об этом сообщил пресс-секретарь групп «Машина времени» и «Воскресение» Антон Чернин в интервью РИА «Новости».

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"Владимир Борисович скончался сегодня ночью (6 мая) после тяжелой болезни, — рассказал Чернин. — У него была онкология».

Владимир Сапунов был директором рок-группы «Машина времени» с 1994 по 2017 г. После ухода с должности он продолжал поддерживать дружеские отношения с музыкантами.

Напомним, ранее о смерти экс-директора «Машины времени» сообщил его брат Андрей.

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