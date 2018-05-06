Санкт-Петербург, 6 мая, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Петербургский театральный актер, заслуженный деятель искусств России, главный режиссёр Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Юрий Томошевский скончался во время гастролей в Германии 5 мая. О смерти режиссера сообщила в воскресенье, 6 мая, интернет-газета «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к семье режиссера.

Filspb.ru Юрий Томошевский

В комитете по культуре Санкт-Петербурга, куда обратился корреспондент ИА REGNUM, сказали, что официальная информация о смерти Томошевского к ним пока не поступала, подробностей о случившемся там ожидают в понедельник, 7 мая. В комитете отметили, что шокированы этим трагическим известием.

Юрий Валентинович Томошевский родился 11 августа 1956 года в Пятигорске Ставропольского края. В 1978 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства им. Луначарского в Москве. С 1978 г. по 1991 г. работал актером Большого драматического театра им. Горького. В феврале 1987 года при поддержке Георгия Товстоногова открыл театр-студию «Приют Комедианта».

В 2005 года приглашен на должность художественного руководителя Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. В 1998 выпустил собственный курс в Санкт-Петербургской Академии Театрального Искусства. В последние годы работал главным режиссёром Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.

Известность Томошевский приобрёл в 1990-е годы как автор и исполнитель моноспектаклей. Наиболее известный из них — моноспектакль «Блистательный Санкт-Петербург».